В сборной Бразилии подтвердили намерение базироваться в Сочи во время ЧМ-2018

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар подтвердил, что пентакампеоны во время чемпионата мира в России намерены базироваться в Сочи, сообщает Sambafoot со ссылкой на SporTV.
Отмечается, что южный город имеет всю необходимую инфраструктуру, чтобы принять сборную Бразилии и позволить ей находиться в наилучших условиях.
Гаспар сообщил, что всё должно быть урегулировано достаточно быстро и осталось подписать только несколько документов, чтобы Сочи официально стал местом базирования бразильской сборной на время ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что пятизвёздочный отель в Сочи забронировала сборная Австрии, однако она не смогла пробиться в финальную стадию первенства мира.