Сычёв: российским игрокам тяжело выйти из зоны комфорта, чтобы уехать в Европу

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о том, почему российские игроки не едут в зарубежные клубы, а те, кто уезжает, не могут заиграть в Европе.
«Наверное, в первую очередь это менталитет и психология. Вы знаете, как в России всё непросто. Все молодые люди отождествляют себя с происходящим в стране, живут по её ценностям, законам. Мы, наверное, слишком домашние. Менталитет россиян и европейцев расходится во многом: в отношении к работе, мотивации, прогрессе. Европейцу сказали, что нужно выполнять упражнение столько-то раз, и можно не сомневаться, что он сделает ровно столько и на максимуме. У нас же иногда позволяют себе послабления. Плюс очень много отвлекающих факторов для молодых людей в Москве. Наших игроков нельзя назвать ленивыми, но нам очень тяжело выходить из зоны комфорта. Это сильно влияет на прогресс и развитие мастерства. Если ты не готов двигаться ради цели каждый день, стремясь играть, условно, в «Реале» или «Барселоне», то ничего не получится.
Раньше для нас было верхом достижения поехать в топ-чемпионат и там заиграть, поскольку мы выросли на этих картинках, на Лиге чемпионов, английском первенстве. Сейчас уровень комфорта в России намного выше, чем раньше. Надо нам отменять лимит. Без конкуренции не рождается ничего. Здоровая конкуренция — двигатель прогресса и мастерства любого футболиста. Это важная причина. Когда у тебя есть российский паспорт, ты понимаешь, что к тебе уже будет другое отношение. Как только снижаешь к себе требования, прогресс останавливается, особенно в молодом возрасте», — сказал Сычёв в эфире «Спорт FM».