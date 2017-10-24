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«МЮ» и «Лестер» вышли в следующий раунд Кубка лиги, «Кристал Пэлас» вылетел

24 октября 2017, вторник. 23:39 Футбол

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде победил со счётом 2:0 «Суонси Сити».

Дубль у манкунианцев сумел оформить Джесси Лингард, отличившись на 21-й и 59-й минутах.

В следующий раунд вышел «Лестер Сити», на своём поле обыгравший со счётом 3:1 «Лидс Юнайтед».

«Лисы» первыми пропустили, но затем сумели забить трижды — отличились Келечи Ихеаначо, Ислам Слимани и Рияд Марез.

В остальных матчах «Кристал Пэлас» в гостях крупно уступил «Бристоль Сити» — 1:4, а «Борнмут» дома выиграл у «Мидлсбро» — 3:1.

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
24 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Лингард – 21, 0:2 – Лингард – 59
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
24 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
3 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 – Эрнандес – 26, 1:1 – Ихеаначо – 30, 2:1 – Слимани – 71, 3:1 – Марез – 88
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
24 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Сако – 21, 1:1 – Тейлор – 34, 2:1 – Джурич – 39, 3:1 – Брайан – 60, 4:1 – О'Доуда – 66
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
24 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Борнмут
Борнмут
3 : 1
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 – Симпсон – 49, 1:1 – Таверньер – 56, 2:1 – Уилсон – 75 (пен), 3:1 – Афобе – 83
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Бристоль Сити Кристал Пэлас Лестер Сити Лидс Манчестер Юнайтед Мидлсбро Суонси Сити
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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23:39 «МЮ» и «Лестер» вышли в следующий раунд Кубка лиги, «Кристал Пэлас» вылетел
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