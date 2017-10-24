«МЮ» и «Лестер» вышли в следующий раунд Кубка лиги, «Кристал Пэлас» вылетел

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде победил со счётом 2:0 «Суонси Сити».
Дубль у манкунианцев сумел оформить Джесси Лингард, отличившись на 21-й и 59-й минутах.
В следующий раунд вышел «Лестер Сити», на своём поле обыгравший со счётом 3:1 «Лидс Юнайтед».
«Лисы» первыми пропустили, но затем сумели забить трижды — отличились Келечи Ихеаначо, Ислам Слимани и Рияд Марез.
В остальных матчах «Кристал Пэлас» в гостях крупно уступил «Бристоль Сити» — 1:4, а «Борнмут» дома выиграл у «Мидлсбро» — 3:1.