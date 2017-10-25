«Барселона» разгромила «Мурсию» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мурсия» принимала на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Нуэва Кондомина» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Пако Алькасер, Херард Деулофеу и Хосе Арнаис.
В другом матче 1/16 финала, который проходил параллельно, «Кадис» на своём поле проиграл «Бетису» (1:2). На гол Алекса Фернандеса гости ответили дублем в исполнении Серхио Леона.
Ответные встречи в обоих противостояниях запланированы на 29 ноября.