Источник: матч «Зенит» — ЦСКА перенесут с «Крестовского» из-за смены газона

Ближайшей весной «Зенит» как минимум на один матч будет вынужден вернуться с нового стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский», сообщает «Фонтанка».
С 16 апреля должны начать менять газон на стадионе на Крестовском острове для чемпионата мира. 13 мая проведут тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже 11 июня для проведения мундиаля. 29 апреля сине-бело-голубые дома примут ЦСКА (28-й тур РФПЛ), и эту игру, по данным издания, придётся переносить. На 13 мая назначена встреча «Зенита» со «СКА-Хабаровск», и, судя по всему, она будет считаться тестовой.
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