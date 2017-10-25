Бенитес не исключает в будущем работу у руля сборной Испании

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес, возглавляющий ныне «Ньюкасл Юнайтед», отметил, что не думает о работе у руля сборной Испании.
«В данный момент я не планирую возглавлять сборную Испании. Всегда говорю то же самое со всем уважением к национальной команде. Я доволен в «Ньюкасле» всем, у меня действующий контракта с клубом. Моё будущее зависит от того, как будет развиваться карьера. Если всё будет удачно, то могу завершить тренерскую деятельность и здесь. Если же нет, то сборная может стать послесловием в моей карьере. Посмотрим, как будут разворачиваться события», — цитирует Бенитеса Marca.
Бенитес: я концентрируюсь на футболе, а не на продаже «Ньюкасла»