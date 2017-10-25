Варан: когда необходимо, Зидан может дать и нагоняй

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что главный тренер команды Зинедин Зидан может повысить голос и раскритиковать своих подопечных. Французский специалист известен своим умением руководить звёздами, добиваясь гармоничных взаимоотношений с ними.
«Когда Зидан говорит, все его слушают. Все футболисты хотят учиться у него. Ведь если он побеждал в качестве футболиста и продолжает одерживать победы как тренер, значит, это не случайно. Меня самого он побуждает не бояться рисковать. Его личность преисполняет нас спокойствием, серьёзностью и силой. Но когда необходимо, Зидан может дать и нагоняй», — цитирует Варана GQ.
Варан считает, что Зидан способен работать у руля сборной Франции