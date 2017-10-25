Вальдано: Неймар убежал от Месси, но Мбаппе станет проблемой для него

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что нападающий сборной Бразилии Неймар не решил свои проблемы, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ». Вальдано принадлежит к числу тех людей, которые считают, что переход бразильца в парижский клуб был обусловлен желанием не оставаться в тени форварда сине-гранатовых Лионеля Месси. В связи с этим чемпион мира 1986 года вспомнил, что в «ПСЖ» выступает такой нападающий, как Килиан Мбаппе.
«Мбаппе получил награду Golden Boy, и я считаю это справедливым. У меня складывается такое впечатление, что Мбаппе станет проблемой для Неймара. Он убежал от Месси, но столкнётся с Мбаппе, который также о себе заявит», — цитирует Вальдано AS.
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