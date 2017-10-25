Билич провёл кризисную встречу с игроками «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после серии неудачных матчей решил пообщаться со своими футболистами в неформальной обстановке. После девятого тура «молотобойцы» опустились на 16-ю позицию в таблице АПЛ.
«Сначала я провёл кризисную встречу с капитаном Марком Ноублом, потом ещё одну с остальными игроками. Считаю, встречи принесли большую пользу. Мы знаем ситуацию: нам надо изменить игру к лучшему и стабильно набирать очки.
В прошлом году у нас уже были тяжёлые периоды, но мы выбрались из них благодаря кропотливой работе. Сейчас нам нужно продолжать трудиться. Я должен вести команду вперёд и как можно быстрее улучшить её игру», — цитирует Билича Интернет-портал Goal.
Ранее стало известно, что «Вест Хэм» принял решение повременить с увольнением Билича и даст ему ещё два матча, чтобы исправить нынешнюю ситуацию. «Вест Хэму» предстоят два выездных дерби — против «Тоттенхэма» в Кубке лиги (25 октября) и с «Кристал Пэлас» (28 октября) в Премьер-лиге.