Игроки «Спартака» пригласили фанатов на матч Кубка России со «Спартаком-Нальчик»

Футболисты «Спартака» пригласили болельщиков красно-белых на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Сделали они это после тренировки посредством видеообращения, которое пресс-служба московской команды выложила на официальном канале в YouTube. К болельщикам обратились Илья Кутепов, Квинси Промес, Фернандо и Дмитрий Комбаров.
Матч «Спартак» — «Спартак-Нальчик» состоится 25 октября. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео с тренировки и приглашение футболистов можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
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