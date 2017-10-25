Точилин: «СКА-Хабаровск» спокойно может выйти в полуфинал Кубка России

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин после поражения от «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России поделился впечатлениями от игры. Встреча завершилась победой дальневосточников со счётом 2:0.
«Не могу сказать, что мы провалили второй тайм, но соперник действительно стал создавать больше моментов. С другой стороны, и у нас возникали моменты. Шансы на победу были равны, но мастерство хабаровской команды оказалось выше. Они использовали свои моменты, мы – нет.
Сетка выстроена таким образом, что СКА спокойно может дойти до полуфинала. А дальше всё будет зависеть от них и от удачи», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
В четвертьфинале Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с победителем встречи «Шинник» — «Олимпиец». Эта игра состоится также сегодня, начало — в 15:00 мск.