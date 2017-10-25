Британский боксёр подвергся расизму от фанатов любимого футбольного клуба

Британский боксёр-профессионал Энтони Огого пожаловался на поведение болельщиков «Норвич Сити» и заявил, что подвергся расизму с их стороны во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги. «Норвич», поклонником которого он является, на выезде уступил «Арсеналу» в дополнительное время со счётом 1:2.
«Потрясающая поддержка в исполнении поклонников „Норвича“, но при этом я получил расовые оскорбления. Отвратительный день. Хуже всего, что это были поклонники „Норвича“, которые думали, что я болею за „Арсенал“. Совершенно отвратительное поведение», — написал Огого в «Твиттере».
Огого является бронзовым призёром Олимпиады 2012 года в весовой категории до 75 кг.
«Арсенал» в дополнительное время победил «Норвич» в матче Кубка лиги