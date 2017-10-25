В Южной Америке Кейна назвали Гарри Поттером

Нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна назвали Гарри Поттером. Произошло это в Южной Америке, где телеканал ESPN Deportes составил бомбардирский график футболиста. Над фотографией 24-летнего англичанина вместо фамилии Кейн было написано Поттер.
В текущем сезоне Гарри Кейн принял участие в 12 официальных матчах за «Тоттенхэм Хотспур» и забил 13 голов. Также нападающий отдал 2 результативные передачи. При этом за календарный год Кейн с учётом матчей за сборную забил уже 45 голов.
Фото, на котором изображён Кейн с фамилией Поттер, можно посмотреть в «Твиттере».
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