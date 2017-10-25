Аленичев: после ухода из «Спартака» не лежал на диване сложа руки

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции во Владивостоке после поражения от «Луча-Энергии» со счётом 1:2 в 1/8 финала Кубка России. Местные журналисты в числе прочего поинтересовались у Аленичева, чем он занимался после расставания со «Спартаком» до назначения главным тренером «Енисея».
«10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в „Милан“, смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в „Спартаке“. Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я её себе дал», — сказал Аленичев.
На вопрос о том, осталась ли у него какая-то связь со «Спартаком», Аленичев ответил: «Недавно ребята поздравляли меня с юбилеем. Зобнин, Ещенко и другие».