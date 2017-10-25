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Аленичев: после ухода из «Спартака» не лежал на диване сложа руки

25 октября 2017, среда. 17:52 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции во Владивостоке после поражения от «Луча-Энергии» со счётом 1:2 в 1/8 финала Кубка России. Местные журналисты в числе прочего поинтересовались у Аленичева, чем он занимался после расставания со «Спартаком» до назначения главным тренером «Енисея».

«10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в „Милан“, смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в „Спартаке“. Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я её себе дал», — сказал Аленичев.

На вопрос о том, осталась ли у него какая-то связь со «Спартаком», Аленичев ответил: «Недавно ребята поздравляли меня с юбилеем. Зобнин, Ещенко и другие».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей ФК Спартак Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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