Сахо: я всё ещё хочу уйти из «Вест Хэма»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Диафра Сахо сообщил, что по-прежнему хочет покинуть клуб. Минувшим летом игрок был близок к переходу в «Ренн», но сделка сорвалась.
«Я всё ещё хочу уйти. Я всегда говорю то, что думаю, и не скрываю этого. Я провёл три замечательных года в „Вест Хэме“, но теперь хочу сменить клуб.
Думаю, что уехать во Францию было бы хорошо, потому что я хочу найти новый вызов для своей карьеры. Так что ситуация очень проста: я хочу найти себе другой клуб», — приводит слова Сахо Sky Sports.
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