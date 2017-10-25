Билич: увольнение? Я никогда в своей жизни не отступался и не сдавался

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич заявил, что не думает о возможном увольнении из-за серии неудачных матчей. После девятого тура «молотобойцы» занимают лишь 16-ю позицию в таблице АПЛ.
«Увольнение? Я никогда не отступлюсь. Я никогда в своей жизни не отступался. Это моя работа, и особенно приятно делать её в том клубе, за который я играл. В Премьер-лиге всегда есть три, четыре, пять тренеров, находящихся под риском отставки, и я определённо один из них. Но это не заставляет меня терять концентрацию. Я никогда не сдавался. Ни по ходу карьеры, ни будучи другом, родителем или тренером», — цитирует Билича Sky Sports.
Билич провёл кризисную встречу с игроками «Вест Хэма»