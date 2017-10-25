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Федун: надо сказать «спасибо» тому идиоту, который выпустил ракету в судью

25 октября 2017, среда. 21:43 Футбол

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о том, нарушает ли решение «Севильи» закрыть открытую продажу билетов на матч Лиги чемпионов с красно-белыми политику УЕФА.

«Есть решение УЕФА. К сожалению, надо сказать «спасибо» тому идиоту, который выпустил ракету в судью», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье из-за использования пиротехники болельщиками «Спартака» во время встречи с «Марибором» (1:1), которая прошла 13 сентября.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

«Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Леонид Федун Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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