Федун: надо сказать «спасибо» тому идиоту, который выпустил ракету в судью

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о том, нарушает ли решение «Севильи» закрыть открытую продажу билетов на матч Лиги чемпионов с красно-белыми политику УЕФА.
«Есть решение УЕФА. К сожалению, надо сказать «спасибо» тому идиоту, который выпустил ракету в судью», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье из-за использования пиротехники болельщиками «Спартака» во время встречи с «Марибором» (1:1), которая прошла 13 сентября.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
«Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%