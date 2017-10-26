Почеттино: после матчей с «Реалом» и «Ливерпулем» трудно сохранить мотивацию

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 4-го раунда Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). После первого тайма «шпоры» вели со счётом 2:0, но во второй половине игры пропустили три гола.
«Мы забили два мяча, после чего появилось впечатление, будто игра закончена, но мы показали недостаток концентрации и пропустили три гола в течение 15 минут. Такого не должно происходить. Противнику было нечего терять, они начали верить в свой успех, а мы поплатились.
Возможно, мы решили, что работа выполнена. Второй тайм отличался от первого, и это сложно принять. После матчей с «Реалом» и «Ливерпулем» трудно сохранить мотивацию и концентрацию. Всегда неприятно проигрывать, я недоволен", — цитирует аргентинца BBC Sport.