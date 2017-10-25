«Вест Хэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги, отыгравшись со счёта 0:2

«Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче четвертого тура Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В дебюте игры Мусса Сиссоко открыл счет. На 37-й минуте Деле Алли удвоил преимущество хозяев. На исходе часа игры Андре Айю забил два мяча за пять минут, сравняв счёт. На 70-й минуте отличился Анджело Огбонна.
«Вест Хэм Юнайтед» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Тоттенхэм Хотспур» покинул турнир.
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