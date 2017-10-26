Билич: вы видите, что «Вест Хэм» жив

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэм Хотспур» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«В перерыве разговор был, но не такой, как в матче против „Брайтона“. Результат был плохим, но мы играли в хороший футбол. Мы отреагировали на 0:2 самым блестящим образом. Чтобы забить три мяча такой команде, нужно быть смелыми и играть правильно. Мы заслужили эту победу, она крайне важна для нас. Это была действительно очень хорошая командная работа.
Я спокоен и рад, когда мы побеждаем таким образом. Вы видите, что команда жива. Мы многое сделали в сегодняшней игре, но если говорить о сезоне целиком, то мы не сделали ничего", — сказал Билич в эфире Sky Sports.