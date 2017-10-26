Лосано: Д. Алвес сказал, что меня могут уволить за жёсткую игру против Месси

Бывший защитник и капитан резервной команды «Барселоны» Армандо Лосано, защищающий ныне цвета испанского клуба «Фуэнлабрада», рассказал о любопытном разговоре с экс-футболистом каталонского клуба Дани Алвесом. Беседа казалась нападающего испанского гранда Лионеля Месси.
«Мне нравится играть жёстко. Когда я впервые начал тренироваться с главной командой клуба, то сыграл жёстко против Месси. Однако ко мне подошёл Дани Алвес и предупредил, что меня могут уволить из «Барселоны» за это», — приводит слова Лосано Marca.
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