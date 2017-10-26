Зидан назвал главных претендентов на победу на чемпионате мира

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о том, кто является главным претендентом на победу на чемпионате мира 2018 года. Французский специалист назвал не одну национальную команду.
«На титул чемпиона мира претендует много команд. Это сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Испании… Это команды, которые всегда борются за победу на мундиале. Что же касается сборной Франции, то это молодая команда, имеющая в своём составе много талантливых футболистов. В России она может представлять собой опасность. Французская сборная прогрессирует с каждым годом, и мне нравится её игра. Так что вереди её ждут очень интересные годы», — цитирует Зидана Ole.
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