Рюдигер: не видел мяча из-за освещения, когда забивал свой первый гол за «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, забивший свой первый гол за лондонскую команду в матче Кубка английской Лиги с «Эвертоном» (2:1), поделился впечатлениями от этого события, признавшись, что ему сопутствовало везение, так как он не видел мяча из-за освещения.
«Прежде всего я очень, очень рад, что мы выиграли матч и я смог повлиять на результат. Я очень счастлив забить свой первый гол за «Челси». Вся штука в том, что я не видел мяча из-за освещения. Я смотрел наверх. Это был хороший удар головой, но мне ещё и немного повезло", — цитирует Рюдигера официальный сайт «Челси».
Гол Рюдигера можно посмотреть в YouTube на канале Mann.
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