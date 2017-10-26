Конте: «Челси» вышел в пятый раунд Кубка лиги и будет сражаться за трофей

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал оценку победе над «Эвертоном» (2:1) в четвёртом раунде Кубка английской лиги, заверив, что синие будут бороться за трофей.
«В первом тайме мы действовали хорошо и создавали моменты для взятия ворот, однако после перерыва сдали позиции. Но для матча с таким сильным соперником, как «Эвертон», это нормально. Кроме того, у них новый тренер, что зачастую заставляет игроков выкладываться по максимуму. Именно поэтому эта игра была очень опасной для нас, и я рад, что мы успешно справились со всеми трудностями.
Мы вышли в пятый раунд турнира и будем сражаться за победу в нём. Это будет сложно, поскольку среди участников по-прежнему остаются сильнейшие коллективы, но мы хотим, чтобы в матчах такого рода свой шанс получали молодые игроки. Безусловно, это риск, но профессиональный рост и переход на качественно иной уровень для футболиста невозможны без участия в тяжёлых матчах с сильными соперниками», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.