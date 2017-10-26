«Рейнджерс» уволили главного тренера

Педру Кайшинья уволен с поста главного тренера шотландского «Рейнджерс», сообщает BBC Sport.
Данное решение было принято на заседании правления клуба, состоявшемся на следующий день после матча 11-го тура шотландской Премьер-лиги между «Рейнджерс» и «Килмарноком» (1:1). За несколько дней до этого «Рейнджерс» на своём поле уступил «Мазервеллу» (0:2) в полуфинале Кубка лиги.
Информацию об уходе португальского специалиста с поста главного тренера подтвердил клуб на своём официальном сайте, начаты поиски нового наставника.
46-летний Кайшинья возглавил «Рейнджерс» в марте, под его руководством команда выиграла 14 матчей из 26.
В таблице шотландского чемпионата «Рейнджерс» в данный момент располагается на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Селтика» на восемь очков.