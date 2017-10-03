Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время сегодняшнего заседания совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости добиться максимально возможного количества недорогих билетов на чемпионат мира 2018 года.
«Нужно ещё раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать всё, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным. Этот вопрос надо решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка Конфедераций», — заявил глава государства.
В сентябре стало известно, что билеты четвёртой категории на матчи чемпионата мира—2018 будут стоить для россиян от 1280 рублей.
Билеты четвёртой категории на ЧМ-2018 для россиян будут стоить от 1280 рублей