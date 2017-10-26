«Тоттенхэм» ищет фаната, бросившего стакан с мочой в болельщиков

«Тоттенхэм Хотспур» ведёт расследование инцидента, произошедшего во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед», сообщает BBC Sport.
В социальных сетях была распространена видеозапись, на которой фанат «шпор» справляет нужду в пластиковый стакан, а затем бросает его в толпу болельщиков.
«Подобное поведение совершенно недопустимо. Мы проводим расследование и работаем, чтобы идентифицировать личность», — заявил представитель клуба.
Прошедший 25 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне матч завершился волевой победой «Вест Хэма» — 3:2.
Видео инцидента можно посмотреть на канале Best Buzz в YouTube.