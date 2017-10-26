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LFP вынесла вердикт по наказанию Неймара за удаление в матче с «Марселем»

26 октября 2017, четверг. 22:45 Футбол

Дисциплинарный комитет французской лиги профессионального футбола (LFP) вынес вердикт по поводу наказания нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам матча парижан с «Марселем» (2:2) в рамках 10-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный сайт организации. На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это предупреждение стало вторым.

Бразильский форвард, который автоматически пропустит следующий матч Лиги 1 из-за красной карточки, получил к тому же условную дисквалификацию ещё на одну игру чемпионата Франции.

Таким образом, Неймар не сможет помочь «ПСЖ» в ближайшем домашнем матче с «Ниццой» (27 октября), однако сможет принять участие в следующей гостевой игре с «Анже» (4 ноября).

Игрок «Марселя» признался, что провоцировал Неймара, заработавшего удаление
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марсель Ницца ФК Анже ФК ПСЖ Лукас Окампос Неймар Футбольное судейство
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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