Нападающий сборной Швеции Берг: верим, что сумеем пробиться на ЧМ-2018

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился ожиданиями от противостояния с национальной командой Италии в стыковых матчах за право участвовать на предстоящем в 2018 году в России чемпионате мира.
«Италия — фаворит, но у нас очень сплоченная команда. Мы верим, что сумеем пробиться на чемпионат мира. Если нам это удастся, сбудется наша мечта.
Я и другие футболисты сборной до сих пор думаем и говорим о ЧМ-1994, где наша команда заняла третье место. Надеюсь, что мы снова дадим повод Швеции гордиться своей сборной, а её достижения станут достоянием нашей футбольной истории», — сказал Берг.
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На чемпионате мира мы не увидим Швецию или Италию.