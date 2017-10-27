Матч «Жирона» — «Реал» могут перенести, если Каталония объявит о независимости

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом» может быть перенесён, если парламент Каталонии в ближайшее время объявит о независимости региона, сообщает Marca. Встреча запланирована на 29 октября.
1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, и тогда за независимость высказались 90 процентов проголосовавших. Руководство Каталонии пока отложило решение вопрос о выходе из состава Испании.
Отмечается, что полиция из-за вопросов безопасности может запретить проведение встречи и перенести её, если каталонский парламент провозгласит независимость Каталонии.
Зидан: меры безопасности на матче с «Жироной» будут такими же, как обычно