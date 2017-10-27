Зидан: меры безопасности на матче с «Жироной» будут такими же, как обычно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Фуэнлабрадой» (2:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании рассказал о подготовке к выездной встрече 10-го тура Ла Лиги с «Жироной». Напомним, руководство «Реала» приняло решение не использовать автобус с символикой клуба в Жироне, поскольку этот город находится на территории автономного сообщества Каталония.
«Мы не волнуемся. Ничто не помешает нашей поездке. Меры безопасности, которые мы предпримем для этого матча, будут такими же, как обычно. Мы будем играть, как обычно, и не думаем ни о чём другом.
Я не собираюсь делать какие-то заявления. Мы будем думать о нашей игре, мы хотим сыграть в футбол и устроить настоящее шоу. Уверен, нам обеспечат безопасность», — приводит слова Зидана Marca.