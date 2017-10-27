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Полузащитник «ПСЖ» Пасторе может продолжить карьеру в «Челси»

27 октября 2017, пятница. 11:09 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе попал в сферу интересов «Челси», сообщает издание Le 10 Sport. Отмечается, что парижский клуб планирует расстаться со своим хавбеком для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

В ближайшее время агент Киа Джурабчиан проведёт встречу с руководством французского клуба по поводу возможного перехода 28-летнего игрока в «Челси»​. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со сторон «Интера».

В текущем сезоне Пасторе провёл всего четыре матча за свою команду в чемпионате Франции и забил два мяча. Цвета «ПСЖ» аргентинец защищает с 2011 года.

Пасторе зимой может перейти в «Интер» за € 30 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Челси Хавьер Пасторе Трансферы
Новости. Футбол
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