Полузащитник «ПСЖ» Пасторе может продолжить карьеру в «Челси»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе попал в сферу интересов «Челси», сообщает издание Le 10 Sport. Отмечается, что парижский клуб планирует расстаться со своим хавбеком для соблюдения правил финансового фэйр-плей.
В ближайшее время агент Киа Джурабчиан проведёт встречу с руководством французского клуба по поводу возможного перехода 28-летнего игрока в «Челси». Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со сторон «Интера».
В текущем сезоне Пасторе провёл всего четыре матча за свою команду в чемпионате Франции и забил два мяча. Цвета «ПСЖ» аргентинец защищает с 2011 года.
Пасторе зимой может перейти в «Интер» за € 30 млн