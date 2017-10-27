Манчини — о благотворительности Ивановича: он делает очень хорошие вещи

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом» рассказал о подготовке команды и об отношении к участию футболистов в благотворительных акциях.
«Как сыграет «Локомотив»? Этот вопрос лучше задать главному тренеру «Локомотива». Что касается моего отношения к «Локомотиву», то я считаю, что это очень сильная команда. Игра будет, безусловно, очень напряжённой.
Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся к такой категории людей, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 16:30 мск.