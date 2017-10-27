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В «Жироне» заверили, что матч с «Реалом» состоится в запланированное время

27 октября 2017, пятница. 18:31 Футбол

Президент «Жироны» Делфи Гели и мэр одноименного города Марта Мадренас заверили, что матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом», который должен состояться 29 октября, пройдёт в запланированное время и не будет отменён.

Ранее сообщалось, что полиция из-за вопросов безопасности может запретить проведение встречи и перенести её, если парламент Каталонии в ближайшие дни провозгласит независимость региона.

«Мы не разговаривали с кем-то из „Реала“. Ждём их приезда на матч и встретим их так, как любой другой гостевой клуб», — заявил Гели.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Жирона ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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