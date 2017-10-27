В «Жироне» заверили, что матч с «Реалом» состоится в запланированное время

Президент «Жироны» Делфи Гели и мэр одноименного города Марта Мадренас заверили, что матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом», который должен состояться 29 октября, пройдёт в запланированное время и не будет отменён.
Ранее сообщалось, что полиция из-за вопросов безопасности может запретить проведение встречи и перенести её, если парламент Каталонии в ближайшие дни провозгласит независимость региона.
«Мы не разговаривали с кем-то из „Реала“. Ждём их приезда на матч и встретим их так, как любой другой гостевой клуб», — заявил Гели.