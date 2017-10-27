Зуев по условию договора аренды не поможет «Ростову» в матчах со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Александр Зуев не сможет сыграть против «Спартака» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги.
Таковы условия арендного договора, заключённого между «Ростовом» и «Спартаком». Зуев пропустит матчи с красно-белыми в первом и втором кругах чемпионата.
Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в клуб с берегов Дона на правах аренды в июне.
«Ростов» и «Спартак» встретятся в рамках 15-го тура российской Премьер-Лиги 28 октября. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону, начало — в 19:00 мск.
Приобрести билеты на матч «Ростов» — «Спартак» можно на «Чемпионате».
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