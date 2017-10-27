Д. Билялетдинов: четыре гола в пяти матчах чемпионата Литвы – мой личный рекорд

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов рассказал о своей адаптации в чемпионате Литвы. 32-летний футболист забил четыре гола в пяти матчах за команду, игроком которой он стал в сентябре.
«Играю на новой для себя позиции, второго нападающего. Привыкаю. В чемпионате Литвы осталось провести несколько игр. Победим – возможно, займём призовое место. Какое конкретно, говорить сложно – от идущего вторым «Жальгириса» отстаём на очко, лидеру, «Судуве», уступаем пять. Впереди – личные встречи с обоими конкурентами, важна каждая игра, каждый гол.
Адаптировался и в быту. Вопрос с арендой квартиры и машины решился быстро. Да и какие у меня могут быть бытовые проблемы? Бери мяч и играй. Забивать удаётся регулярно. Понял требования главного тренера, партнёры доставляют мяч туда, куда бы мне хотелось. Остаётся реализовывать. Пока получается неплохо: четыре гола в пяти матчах – мой личный рекорд.
Конечно, здесь совершенно другой футбол. Есть команды, в составах которых играют 10 испанцев и восемь португальцев. «Судува» предпочитает силовой футбол, а мы и «Жальгирис» пытаемся действовать в быстром комбинационном ключе. Что могла бы показать первая четвёрка литовских клубов в чемпионате России, предсказать невозможно.
У меня контракт с «Тракаем» заключён на год, но на ближайшее трансферное окно существуют определённые договорённости. Проблема в том, что в последний сезон в «Рубине» у меня сложилась не очень хорошая статистика – я не провёл ни одной игры. Сейчас мне в первую очередь необходимо набирать форму и обретать себя", — сказал Билялетдинов.
(Гол Билялетдинова в ворота «Лиетавы» — с 0:44)
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