Бубнов: Сёмин — лучший тренер России, в перспективных ходит Тихонов

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина лучшим наставником России. Кроме того, он отметил перспективы главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова.
«На сегодня лучший российский тренер — это Сёмин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер.
В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого „Крылья“ хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с „Локомотивом“ показал, что у него очень интересная команда. Они и „Рубин“ обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со „Спартаком“. Андрей интересно работает, и „Крылья“ показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.