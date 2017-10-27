Вальверде: сосредоточен на спорте, всё, что волнует меня, — игра с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что думает только о матче 10-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», несмотря на политическую ситуацию в Каталонии.
В пятницу парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Касаемо спорта, вопрос отделения Каталонии от Испании обсуждается в контексте возможного выхода «Барселоны» из состава участников испанского чемпионата.
«Политическая ситуация — это вопрос, который продолжает подниматься, и не буду отрицать, что внимательно слежу за ним, как и все остальные. У меня есть личное мнение, но это политика, и кажется, что каждые пять минут что-то меняется, и многое может произойти сегодня и завтра.
Лично я хочу сосредоточиться на спорте, потому что отвечаю за «Барселону» и за то, чтобы мы побеждали. Мы не должны делать предположений по поводу лиги. Всё, что волнует меня, — это наша следующая игра против «Атлетика», — приводит слова наставника сине-гранатовых Marca.
Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» 28 октября, начало — в 21:45 мск.