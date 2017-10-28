Ари — о своём клубе в Бразилии: если это будет убыточная история, то не страшно

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал о своём решении стать управляющим бразильского футбольного клуба «Униклиник».
«В 2016 году я открыл свою фирму. Моим желанием было помочь начинающим футболистам. У большинства из них практически нет шансов пробиться. Я прошёл этот путь и по себе знаю ситуацию. Хочу выстроить работу на европейском уровне, учитывая мой опыт. Идея родилась, ещё когда выступал в «Краснодаре». У этого клуба академия с командами всех возрастов. Я увидел в России многое, что хотел бы перенести в Форталезу.
Я каждый месяц переводил средства на поддержку молодых талантов. Появились хорошие результаты, и мы задумались о собственной команде. В Бразилии не всегда лучшим образом отбирают юных футболистов. Порой не хватает инфраструктуры.
Я понимаю, что сначала нужно вкладывать. Но вообще есть мысли и об окупаемости. Мы планируем развивать молодых футболистов, которых потом можно будет продать в Европу. Если каким-то российским клубам захочется посмотреть — мы всегда открыты. Готовы показать, кто у нас занимается. Чувствую, что всё сложится хорошо.
Если мы инвестируем средства хотя бы в одного игрока уровня Неймара, это окупит клуб. Я знаю, что в моём городе предостаточно талантливых футболистов. Но даже если это будет убыточная история, не страшно. Мне приятно помогать людям», — сказал Ари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью Ари можно прочитать на «Чемпионате».