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Ари — о своём клубе в Бразилии: если это будет убыточная история, то не страшно

28 октября 2017, суббота. 00:18 Футбол

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал о своём решении стать управляющим бразильского футбольного клуба «Униклиник».

«В 2016 году я открыл свою фирму. Моим желанием было помочь начинающим футболистам. У большинства из них практически нет шансов пробиться. Я прошёл этот путь и по себе знаю ситуацию. Хочу выстроить работу на европейском уровне, учитывая мой опыт. Идея родилась, ещё когда выступал в «Краснодаре». У этого клуба академия с командами всех возрастов. Я увидел в России многое, что хотел бы перенести в Форталезу.

Я каждый месяц переводил средства на поддержку молодых талантов. Появились хорошие результаты, и мы задумались о собственной команде. В Бразилии не всегда лучшим образом отбирают юных футболистов. Порой не хватает инфраструктуры.

Я понимаю, что сначала нужно вкладывать. Но вообще есть мысли и об окупаемости. Мы планируем развивать молодых футболистов, которых потом можно будет продать в Европу. Если каким-то российским клубам захочется посмотреть — мы всегда открыты. Готовы показать, кто у нас занимается. Чувствую, что всё сложится хорошо.

Если мы инвестируем средства хотя бы в одного игрока уровня Неймара, это окупит клуб. Я знаю, что в моём городе предостаточно талантливых футболистов. Но даже если это будет убыточная история, не страшно. Мне приятно помогать людям», — сказал Ари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью Ари можно прочитать на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Ари — футболист
Новости. Футбол
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