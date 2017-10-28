Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в домашнем матче 15-го тура РФПЛ.
«Насколько понимаю, это наша первая, историческая победа над ЦСКА. Она важна со всех точек зрения, в том числе с турнирной. Не знаю, на каком мы сейчас месте, но, как говорится, очки нас греют.
Игроки «Арсенала» всегда злые на поле. В прошлом матче в Махачкале было стечение обстоятельств, о которых много сказано и много не сказано. Но ничего страшного, сегодня мы собрались и сделали всё то, что надо.
Конечно, «Арсенал» за месяц соскучился по родным стенам, а то до этого играли на выездах. Доволен, что сегодня удалось порадовать наших дорогих болельщиков и самих себя» — сказал Беляев в интервью официальному каналу «Арсенала» в YouTube.