Почеттино: «Тоттенхэм» способен побеждать и без Кейна

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что его команда способна добиваться успеха и без лидера нападения Гарри Кейна, который из-за повреждения пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед».
«Наш лучший нападающий не сыграет в этом матче, я разочарован, поскольку Кейн — наш основной форвард, один из лучших нападающих в Европе и мире. Но я всегда считал, что мы способны побеждать тем или иным составом, с тем или другим футболистом.
Мы и раньше играли без Гарри. У нас есть Фернандо Льоренте, и если вы помните прошлый сезон, когда Кейн пропускал матчи, мы использовали Сон Хын Мина», — цитирует специалиста ВВС Sport.
Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» откроет программу 10-го тура АПЛ 28 октября и начнётся в 14:30 мск.