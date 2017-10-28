Менди: договорились с Гвардиолой, что я вернусь к полуфинальным матчам ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди рассказал, что рассчитывает вернуться к полуфинальным матчам Лиги чемпионов. Француз в конце сентября получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя примерно до апреля следующего года.
«Я сказал Пепу после того, как получил результаты обследования, что соглашусь на операцию только в том случае, если он пообещает мне, что „Сити“ будет в полуфинале Лиги чемпионов, когда я вернусь. Это наш чек-пойнт. Именно здесь мы снова встретимся.
Я хочу как можно скорее приспособиться к Англии. Я хочу играть в Премьер-лиге, Кубке лиги, Лиге чемпионов, Кубке Англии, и я не сомневаюсь, что буду играть на чемпионате мира», — цитирует Менди The Times.
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