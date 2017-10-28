Маскерано не поможет «Барселоне» в матче с «Атлетиком»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано пропустит матч 10-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из-за болезни.
Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у 33-летнего аргентинского футболиста жар, поэтому он не сыграет в предстоящем матче.
В нынешнем сезоне Маскерано принял участие в пяти матчах испанского чемпионата, проведя на поле в общей сложности 450 минут.
Напомним, что матч «Атлетик» — «Барселона» состоится сегодня, 28 октября, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало запланировано на 21:45 мск.
Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения