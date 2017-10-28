Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста останется вне игры каталонского клуба в Бильбао с местным «Атлетиком» в рамках 10-го тура Примеры. Как сообщает ESPN, хавбек испытывает проблемы с бедром, Иньеста не принимал участия в командных тренировках последних дней. Под вопросом находится и его участие в матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
Иньеста, подписавший с «Барселоной» пожизненный контракт, выходил на поле в 12 из 15 играх под руководством Эрнесто Вальверде во всех турнирах текущего сезона.
Вальверде: сосредоточен на спорте, всё, что волнует меня, — игра с «Атлетиком»