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Калешин: странно, что сразу несколько игроков оказались перед вратарём «Кубани»

28 октября 2017, суббота. 19:18 Футбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение в выездном матче 20-го тура ФНЛ с «Химками» (1:2).

«Думаю, что игра была немного закрытая. Никто не хотел допускать грубую ошибку и пропускать первый мяч, потому что тот, кто пропускал, терял инициативу и, соответственно, не мог выстроить свою стратегию. К сожалению, мы ошиблись, когда пропускали первый мяч, и стратегическая инициатива перешла к сопернику. Мы пытались изменить игру, я хотел бы посмотреть стандарт, с которого был забит второй мяч. Мне показалось странным, что сразу несколько футболистов оказались прямо перед нашим вратарём.

После этого мы старались изменить результат, смогли отыграть один мяч, но на большее нас не хватило. Поздравляю хозяев с победой, мы же будем двигаться дальше. Попытаемся проанализировать, что не получилось, чтобы исправить это уже к следующему матчу», — цитирует тренера сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
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28 октября 2017, суббота
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