Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через четыре дня

Продолжается регистрация на один из самых крупных онлайн-турнир по игре FIFA18. Принять участие в соревновании может любой желающий при наличии лицензионной версии игры и стабильного интернет-соединения. Играть можно, не выходя из дома. Турнир проходит только в онлайн. Старт соревнования – 2 ноября. В этот день будут выложены подробные сетки в каждой платформе и все участники узнают своих соперников. Главные призы – кастомизированные консоли, геймпады, Power Bank от компании Rainbo, игры на выбор от EA Games, сувенирные карточки FIFA Ultimate Team от Fifacards.
Регистрация идёт по 31 октября включительно. Переходите на главную страницу турнира –, выберите платформу – PS4, Xbox One или PC и вводите в форму необходимую информацию – почту, FIFA-ID и ссылку на страницу в VK. Контактная информация необходима для связи с соперником и создания сетки. Общие вопросы можно задать по почте referee@championat.com или в группе VK «Чемпионат. Киберспорт». Приглашайте друзей к игре в своих соц. сетях! Расшаривайте https://fifa18.championat.com/!
Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через 4 дня