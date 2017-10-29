Наумов: «Локомотив» точно не проиграет «Зениту», я ставлю на ничью

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча москвичей с «Зенитом» в 15-м туре РФПЛ. Игра пройдёт сегодня, 29 октября, начало — в 16:30 мск.
«Сегодня «Локомотиву» предстоит непростой матч против «Зенита». Несмотря на не самую длинную скамейку «Локо», она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.
У «Зенита» будет отсутствовать Паредес. Уверен, что «Локо» справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой «Локо». Как правило, в Санкт-Петербурге «Локомотив» играет хорошо и уверенно. «Зениту» он точно не проиграет, я ставлю на ничью», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.