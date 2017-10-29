Манчини призвал болельщиков «Зенита» прийти на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал болельщиков команды прийти на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 29 октября.
«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас – двенадцатый игрок на поле!», — сказал Манчини в обращении к болельщикам.
Перед очной встречей «Локомотив» и «Зенит» набрали по 29 очков и делят первое место в таблице чемпионата.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».
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