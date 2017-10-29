Тарханов: ничья — справедливый результат матча «Амкар» — «Урал»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл итоги гостевого матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:1).
«Амкар» — хозяева, физически сильная команда, давление оказывала, но моментов, в принципе, не создавали в первом тайме. Последние 20 минут первого тайма мы взяли под контроль, но тяжело было преодолевать такую оборону насыщенную. Во втором тайме мы забили гол и игра немного по-другому пошла.
Игра была боевая. Ничья — справедливый результат", — заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ