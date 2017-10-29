Геркус: говорить о чемпионстве рано, есть предпосылки занять место в пятёрке

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (3:0) в гостевом матче 15-го тура РФПЛ, а также заявил, что говорить о чемпионстве «железнодорожников» рано.
«Локомотив» на первом месте благодаря самоотверженной и тяжёлой работе. Когда приходил работать в клуб, верил и думал о том, что при правильной работе такое возможно. Это получилось.
Говорить о чемпионстве рано. Есть предпосылки занять место в пятёрке, может быть, в тройке.
Победа над «Зенитом» вызывает у меня особые чувства, но это не было чем-то принципиальным», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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